Journée des plantes exposition-vente Neuvic
dimanche 4 octobre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Journée des plantes exposition-vente
Château de Neuvic sur l’Isle Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Pépiniéristes, artisans et associations diverses exposent dans le parc du château et partagent leurs connaissances et conseils.
15h conférence.
9h30-18h, Château de Neuvic. 4 €/pers., gratuit -18 ans.
Château de Neuvic 06 36 83 85 52 .
Château de Neuvic sur l’Isle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 83 85 52
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English : Journée des plantes exposition-vente
L’événement Journée des plantes exposition-vente Neuvic a été mis à jour le 2026-08-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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