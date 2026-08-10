Informations pratiques

Neuvic

Journée des plantes exposition-vente

Château de Neuvic sur l’Isle Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Pépiniéristes, artisans et associations diverses exposent dans le parc du château et partagent leurs connaissances et conseils.

15h conférence.

9h30-18h, Château de Neuvic. 4 €/pers., gratuit -18 ans.

Château de Neuvic 06 36 83 85 52 .

Château de Neuvic sur l’Isle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 83 85 52

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English : Journée des plantes exposition-vente

L’événement Journée des plantes exposition-vente Neuvic a été mis à jour le 2026-08-19 par Vallée de l’Isle en Périgord