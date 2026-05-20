Collonges-la-Rouge

Journée d’Halloween et Concours de Soupe

Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Concours de la meilleur soupe de Collonges-la-Rouge: dessins, maquillages d’Halloween ,vente de pain cuit dans le four communal, dégustations vin chaud, gâteaux, jus de pommes…ouvert à toutes et à tous

Pour participer au concours venir pour 17h30 avec 3 L de soupe, le nom de la soupe et une fiche ingrédients

Une machine à pain à gagner ! .

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 40 56

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English : Journée d’Halloween et Concours de Soupe

L’événement Journée d’Halloween et Concours de Soupe Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme