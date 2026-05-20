Journée d’Halloween et Concours de Soupe Collonges-la-Rouge
Journée d’Halloween et Concours de Soupe Collonges-la-Rouge samedi 31 octobre 2026.
Collonges-la-Rouge
Journée d’Halloween et Concours de Soupe
Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Concours de la meilleur soupe de Collonges-la-Rouge: dessins, maquillages d’Halloween ,vente de pain cuit dans le four communal, dégustations vin chaud, gâteaux, jus de pommes…ouvert à toutes et à tous
Pour participer au concours venir pour 17h30 avec 3 L de soupe, le nom de la soupe et une fiche ingrédients
Une machine à pain à gagner ! .
Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 40 56
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English : Journée d’Halloween et Concours de Soupe
L’événement Journée d’Halloween et Concours de Soupe Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme
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