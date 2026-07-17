Accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée, Maison de la Sirène, Collonges-la-Rouge

Informations pratiques

Accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée 19 et 20 septembre Maison de la Sirène Corrèze

Gratuit sauf les visites « privilège » (nous contacter au 06 78 44 54 52)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée.

Ce week-end marquera l’entrée de l’association Les Amis de Collonges dans sa centième année. Au programme : conférence sur les blasons de Collonges et inaugurations le samedi après-midi, cuisson du pain sous la halle et parade costumée de l’association Collonges Festif le dimanche.

Une visite « privilège » du village, donnant accès à plusieurs demeures privées, sera également proposée sur réservation.

Le vendredi matin, une visite consacrée au patrimoine rural sera organisée pour les scolaires, avec un départ de l’école du village vers 11h.

Maison de la Sirène 7bis rue de la barrière, 19500 Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 78 44 54 52 http://www.amisdecollonges.fr https://www.facebook.com/Association-Les-amis-de-Collonges-647471612013876/ La Maison de la Sirène, monument classé au titre des Monuments histoires du XVIe siècle, est le siège de l’association Les Amis de Collonges, fondée en 1927 pour la défense et la valorisation du patrimoine architectural exceptionnel de ce « Plus Beau Village de France ». Parking municipal à proximité. Attention, l’escalier à vis n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée

©amis de collonges