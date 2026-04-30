Journée d’inauguration des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot
Journée d’inauguration des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot dimanche 7 juin 2026.
Yvetot
Journée d’inauguration des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Participez à la journée d’inauguration de Hortus Conclusus , l’exposition de Jérémy Liron dans le cadre du festival Normandie Impressionniste à la galerie Duchamp ; et de l’exposition de Charles Angrand au Musée des Ivoires. Au programme conservation entre Jérémy Liron et Marc Desgranchamps de 15h à 16h et visites commentées des expositions de 16h30 à 17h30. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Journée d’inauguration des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand
L’événement Journée d’inauguration des expositions de Jérémy Liron Hortus Conclusus et de Charles Angrand Yvetot a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme
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