Journée du Livre, Moulin de la Culture, Montbazens

samedi 3 octobre 2026 · Moulin de la Culture · Montbazens

Informations pratiques

Journée du Livre Samedi 3 octobre, 10h00 Moulin de la Culture Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Journée du Livre

Lectures, Ateliers d’écriture, atelier artistique, rencontres d’auteurs et spectacle jeunesse

Restauration sur place l’après-midi

Moulin de la Culture 12220 MONTBAZENS Montbazens 12220 Aveyron Occitanie 0678747724 https://www.facebook.com/Montbazensbibliotheque/

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