AGENDA · Montbazens
Journée du Livre, Moulin de la Culture, Montbazens
samedi 3 octobre 2026 · Moulin de la Culture · Montbazens
Informations pratiques
Journée du Livre Samedi 3 octobre, 10h00 Moulin de la Culture Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Journée du Livre
Lectures, Ateliers d’écriture, atelier artistique, rencontres d’auteurs et spectacle jeunesse
Restauration sur place l’après-midi
Moulin de la Culture 12220 MONTBAZENS Montbazens 12220 Aveyron Occitanie 0678747724 https://www.facebook.com/Montbazensbibliotheque/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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