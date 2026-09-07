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AGENDA · Montbazens

Journée du Livre, Moulin de la Culture, Montbazens

samedi 3 octobre 2026 · Moulin de la Culture · Montbazens

Journée du Livre, Moulin de la Culture, Montbazens

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Moulin de la Culture
Adresse
12220 MONTBAZENS
Ville
12220 Montbazens
Département
Aveyron

Journée du Livre Samedi 3 octobre, 10h00 Moulin de la Culture Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Journée du Livre
Lectures, Ateliers d’écriture, atelier artistique, rencontres d’auteurs et spectacle jeunesse
Restauration sur place l’après-midi

Moulin de la Culture 12220 MONTBAZENS Montbazens 12220 Aveyron Occitanie 0678747724 https://www.facebook.com/Montbazensbibliotheque/
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©ministère de la Culture

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