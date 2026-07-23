AGENDA · Ychoux
Journée du Loto Ychoux
dimanche 2 août 2026 · Ychoux
Informations pratiques
Ychoux
Journée du Loto
Ychoux Landes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
79 lots et 8280€ en bons d’achat à gagner !
Buvette, sandwichs et pâtisserie sur place.
Début du loto à 15h .
Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 60 59
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English : Journée du Loto
L’événement Journée du Loto Ychoux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grands Lacs
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