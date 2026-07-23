Informations pratiques

Ychoux

Journée du Loto

Ychoux Landes

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

79 lots et 8280€ en bons d’achat à gagner !

Buvette, sandwichs et pâtisserie sur place.

Début du loto à 15h .

Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 60 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Loto

L’événement Journée du Loto Ychoux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grands Lacs