UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourbach-le-Haut

Journée du pastoralisme Bourbach-le-Haut

vendredi 25 septembre 2026 · Bourbach-le-Haut

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
5 rue des Rochelles
Ville
68290 Bourbach-le-Haut
Département
Haut-Rhin
Tarif

Bourbach-le-Haut

Journée du pastoralisme

5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 17:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Découvrez le pastoralisme à travers une randonnée commentée, puis savourez les produits des fermes-auberges du territoire avant de rencontrer les producteurs locaux lors d’un marché convivial.
Découvrez le pastoralisme à travers une randonnée commentée, ponctuée d’explications sur les paysages, l’élevage et les pratiques pastorales. La journée se poursuit autour d’un buffet fermier mettant à l’honneur les produits des fermes-auberges du territoire, puis d’un marché de producteurs locaux. Une belle occasion de rencontrer les acteurs du terroir et de savourer les richesses locales.   .

5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover pastoral life through a guided hike, then savor the products from the region’s farm-inns before meeting local producers at a friendly market.

L’événement Journée du pastoralisme Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

À voir aussi à Bourbach-le-Haut (Haut-Rhin)