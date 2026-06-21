Informations pratiques

Bourbach-le-Haut

Journée du pastoralisme

5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Découvrez le pastoralisme à travers une randonnée commentée, puis savourez les produits des fermes-auberges du territoire avant de rencontrer les producteurs locaux lors d’un marché convivial.

Découvrez le pastoralisme à travers une randonnée commentée, ponctuée d’explications sur les paysages, l’élevage et les pratiques pastorales. La journée se poursuit autour d’un buffet fermier mettant à l’honneur les produits des fermes-auberges du territoire, puis d’un marché de producteurs locaux. Une belle occasion de rencontrer les acteurs du terroir et de savourer les richesses locales. .

5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72

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English :

Discover pastoral life through a guided hike, then savor the products from the region’s farm-inns before meeting local producers at a friendly market.

L’événement Journée du pastoralisme Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay