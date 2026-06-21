Journée du pastoralisme Bourbach-le-Haut
vendredi 25 septembre 2026 · Bourbach-le-Haut
Informations pratiques
Bourbach-le-Haut
Journée du pastoralisme
5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 17:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Découvrez le pastoralisme à travers une randonnée commentée, puis savourez les produits des fermes-auberges du territoire avant de rencontrer les producteurs locaux lors d’un marché convivial.
Découvrez le pastoralisme à travers une randonnée commentée, ponctuée d’explications sur les paysages, l’élevage et les pratiques pastorales. La journée se poursuit autour d’un buffet fermier mettant à l’honneur les produits des fermes-auberges du territoire, puis d’un marché de producteurs locaux. Une belle occasion de rencontrer les acteurs du terroir et de savourer les richesses locales. .
5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72
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English :
Discover pastoral life through a guided hike, then savor the products from the region’s farm-inns before meeting local producers at a friendly market.
L’événement Journée du pastoralisme Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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