Informations pratiques

Bourbach-le-Haut

Les Estivals

4 route Joffre Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Marché artisanal et gourmand réunissant producteurs, artisans et commerçants locaux. Produits du terroir, créations artisanales, animation musicale et petite restauration dans une ambiance conviviale.

Découvrez la première édition de ce marché artisanal et gourmand dans une ambiance conviviale. Producteurs, artisans et commerçants locaux vous feront découvrir pains, fromages, charcuteries, miel, safran, bières, vins d’Alsace, créations artisanales et bien plus encore. Rencontrez également un remouleur et une créatrice de parfums fabriqués en France. Animation musicale, restauration et parc de jeux complètent ce rendez-vous familial. .

4 route Joffre Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 26

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English :

A craft and gourmet market bringing together local producers, artisans, and merchants. Local specialties, handmade crafts, live music, and light refreshments in a friendly atmosphere.

L’événement Les Estivals Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay