Journée du patrimoine 2026, Kaynou vannerie du morne des esses, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Kaynou vannerie du morne des esses · Sainte-Marie
Informations pratiques
Journée du patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 09h00 Kaynou vannerie du morne des esses Martinique
OUVERT A TOUS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00
Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Sainte-Marie
« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, la Maison de la Vannerie – Kay Pay, au Morne des Esses, accueille les Journées Européennes du Patrimoine autour du thème « La main qui tisse, la main qui joue », porté par Kaynou (Office de la Culture des Sciences et du Patrimoine de la Ville de Sainte-Marie) en partenariat avec Glasiè Bèlè – N. Bellance & Co.
Trois jours placés sous le signe de « lanmen an lanmen, moun ek moun » (la main dans la main, l’humain avec l’humain), pour transmettre, célébrer et faire vivre le patrimoine martiniquais.
PROGRAMME
Vendredi 18 septembre — Public scolaire
8h00 – 12h00 : « Transmettre pour ne pas périr »
Matinée dédiée aux scolaires, autour de la sensibilisation au patrimoine.
Samedi 19 septembre — Tout public, 9h00 – 20h00
« Faire vivre le patrimoine » — Hommage « Sonjé » (pour ne pas oublier)
-Festival’Tisaj (De main en main, de tissage en tissage) :
exposition-vente, visites et initiations au tissage traditionnel (aroman, cachibou, bakoua, rotin, coco…), défilé de mode.
-Festival’Son (D’instrument en instrument, de son en son) :
découverte et pratique des instruments traditionnels.
-Expo/Vernissage « Langaj Tanbou » de Nogar Bellance.
Dimanche 20 septembre — Tout public
« Découvrir pour ne pas oublier » Une journée de clôture ouverte à tous pour prolonger la découverte du patrimoine.
Lieu : Maison de la Vannerie – Kay Pay, 103 Impasse de la Vannerie, Morne des Esses, Sainte-Marie 97230
Contacts Kaynou : 0696 31 30 99 / 0696 71 45 98
Trois journées pour transmettre les savoir-faire aux plus jeunes, marcher en mémoire du patrimoine, faire vivre la vannerie et les musiques traditionnelles, puis prolonger la découverte en famille — un parcours complet entre transmission, résistance et réinvention.
Une journée conviviale et immersive pour (re)découvrir les savoir-faire ancestraux de la vannerie et des musiques traditionnelles martiniquaises, entre transmission, résistance et réinvention du patrimoine.
Kaynou vannerie du morne des esses Morne des Esses, Sainte-Marie 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0696 31 30 99 http://vanneriedumornedesesses.com http://vanneriedumornedesesses.com vannerie du morne des esses tissage aroman et cachibou parking
Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Sainte-Marie
©Marie Olga GROS-DESIRS
À voir aussi à Sainte-Marie (Martinique)
- Atelier Peinture Matière Sainte-Marie 16 septembre 2026
- Le rivage qui’ s’efface : quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie, Commune De Sainte-Marie – Service des archives, Sainte-Marie 18 septembre 2026
- LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « Morne des Esses », Sainte-Marie, Sainte-Marie 19 septembre 2026
- Mise en valeur de notre patrimoine, Rue de la Forge, Sainte-Marie 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine – Visite de la station d’épuration du Grand Prado (La Réunion), Station d’épuration du Grand Prado, Sainte-Marie 19 septembre 2026