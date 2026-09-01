Informations pratiques

Bois-Guilbert

Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant

1158 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mon Atelier de peinture à Boisguilbert ouvre ses portes

le samedi 19 septembre

de 11h à 18h: Visite-Exposition et moment convivial.

Possibilité de s’informer et de s’inscrire au cours de dessin et peinture pour cette année, il reste encore quelques places!

A bientôt ! .

1158 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 89 71 39 isabelle.beaussant@gmail.com

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English : Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant

L’événement Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin