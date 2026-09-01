Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant Bois-Guilbert
samedi 19 septembre 2026 · Bois-Guilbert
Informations pratiques
Bois-Guilbert
Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant
1158 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Mon Atelier de peinture à Boisguilbert ouvre ses portes
le samedi 19 septembre
de 11h à 18h: Visite-Exposition et moment convivial.
Possibilité de s’informer et de s’inscrire au cours de dessin et peinture pour cette année, il reste encore quelques places!
A bientôt ! .
1158 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 89 71 39 isabelle.beaussant@gmail.com
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English : Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant
L’événement Journée du patrimoine avec Isabelle Beaussant Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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