Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert Ferme Equestre de Bois Guilbert Bois-Guilbert
dimanche 13 septembre 2026 · Ferme Equestre de Bois Guilbert · Bois-Guilbert
Informations pratiques
Bois-Guilbert
Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert
Ferme Equestre de Bois Guilbert 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Poney-Club de Bois-Guilbert vous ouvre ses portes ce dimanche 13 septembre !
Au programme Baptêmes poney et structures gonflables.
Buvette et restauration sur place
Le premier Poney-Club de France vous attend ! .
Ferme Equestre de Bois Guilbert 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr
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English : Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert
L’événement Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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