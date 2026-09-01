Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert Ferme Equestre de Bois Guilbert Bois-Guilbert

Informations pratiques

Bois-Guilbert

Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert

Ferme Equestre de Bois Guilbert 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Poney-Club de Bois-Guilbert vous ouvre ses portes ce dimanche 13 septembre !

Au programme Baptêmes poney et structures gonflables.

Buvette et restauration sur place

Le premier Poney-Club de France vous attend ! .

Ferme Equestre de Bois Guilbert 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

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English : Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert

L’événement Portes ouvertes au Poney-Club de Bois-Guilbert Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin