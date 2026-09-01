Journée du Patrimoine Conférence et visite des Halles de Plouescat La médiathèque L’Atelier Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Journée du Patrimoine Conférence et visite des Halles de Plouescat

La médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, pour les Journées européennes du patrimoine, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Au programme

– 15h00 Conférence

Tout public, en partenariat avec l’association DUDI Lise Lemasson, architecte, présentera dans une conférence, les halles bretonnes en questionnant le rôle de la protection des Monuments Historiques, avec un focus sur les Halles de Plouescat. À travers cette conférence, vous voyagerez dans le temps pour découvrir ces bâtiments emblématiques qui ont rythmé la vie économique et sociale des villes et villages bretons leur place dans la vie des habitants, leur architecture, leur histoire, la question de leur protection patrimoniale.

– 16h30 Michel Quéré, guide bénévole de pays, vous propose de continuer cette découverte des Halles bretonnes, en visitant celles de Plouescat. .

La médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Journée du Patrimoine Conférence et visite des Halles de Plouescat Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX