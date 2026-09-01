Journée du Patrimoine Conférence et visite des Halles de Plouescat La médiathèque L’Atelier Plouescat
samedi 19 septembre 2026 · La médiathèque L'Atelier · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Journée du Patrimoine Conférence et visite des Halles de Plouescat
La médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, pour les Journées européennes du patrimoine, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Au programme
– 15h00 Conférence
Tout public, en partenariat avec l’association DUDI Lise Lemasson, architecte, présentera dans une conférence, les halles bretonnes en questionnant le rôle de la protection des Monuments Historiques, avec un focus sur les Halles de Plouescat. À travers cette conférence, vous voyagerez dans le temps pour découvrir ces bâtiments emblématiques qui ont rythmé la vie économique et sociale des villes et villages bretons leur place dans la vie des habitants, leur architecture, leur histoire, la question de leur protection patrimoniale.
– 16h30 Michel Quéré, guide bénévole de pays, vous propose de continuer cette découverte des Halles bretonnes, en visitant celles de Plouescat. .
La médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée du Patrimoine Conférence et visite des Halles de Plouescat Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plouescat (Finistère)
- Animation musicale- DUO LET’S DANCE Casino Partouche Plouescat 12 septembre 2026
- Portes ouvertes Plou’escale Plou’escale Plouescat 12 septembre 2026
- Vide grenier Salle omnisport de la Poste Plouescat 13 septembre 2026
- Exposition Musique et danse Médiathèque l’Atelier Plouescat 15 septembre 2026
- Club de lecture Médiathèque L’Atelier Plouescat 17 septembre 2026