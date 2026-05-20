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Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil

Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Moulin de Montciant

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Le Breuil

Journée du patrimoine de Pays et des Moulins

Moulin de Montciant Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Visite du Musée de la meunerie, moulin à eau de Montciant.
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Moulin de Montciant Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 09  moulinmontciant@gmail.com

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English : Mills heritage Day

Visit of flour trade museum, watermill of Montciant.

L’événement Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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