Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil
Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil dimanche 28 juin 2026.
Le Breuil
Journée du patrimoine de Pays et des Moulins
Moulin de Montciant Le Breuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Visite du Musée de la meunerie, moulin à eau de Montciant.
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Moulin de Montciant Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 09 moulinmontciant@gmail.com
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English : Mills heritage Day
Visit of flour trade museum, watermill of Montciant.
L’événement Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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