Missillac

Journée du patrimoine de pays Pont-Château

café des touristes 1 place du Marché Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Dans le cadre de la 28ème édition nationale des JOURNÉES du PATRIMOINE LOCAL , notre association HISTOIRE LOCALE de PONT-CHÂTEAU s’intéresse cette année au quartier STE-CATHERINE.

POURQUOI ? Vous vivez sur le 2ème site d’implantation des SEIGNEURS de PONT qui, après avoir vécu sur un 1er site de la rive gauche du Brivet (de la fin du 9ème siècle, à la fin du 12ème siècle probablement), ont traversé la rivière pour construire leur demeure, leur château en pierre, sur la rive droite.

ÊTES-VOUS CURIEUX ? Des traces de cette époque du Moyen-âge sont visibles ou peuvent être situées dans ce quartier. Vous les côtoyez mais bien souvent sans y prêter attention. Ce sont ces découvertes que nous voudrions partager avec vous.

ne occasion de faire connaissance pour en parler, les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026, de 10 h 00 à 18 h 00, RV au 1 place du Marché (petites visites guidées dans le quartier. Le samedi 27, seulement, présentation d’armes médiévales par un spécialiste passionné). RV au Café des Touristes (petite expo sur des hommes du 19ème siècle qui ont connu ces traces médiévales ; vitrine avec figurines de soldats des Guerres napoléoniennes).

Après ces journées, les vieilles pierres de ce quartier vous parleront !… .

café des touristes 1 place du Marché Missillac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Journée du patrimoine de pays Pont-Château Missillac a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT44