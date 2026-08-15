JOURNEE DU PATRIMOINE ECHANGE SUR LE THEME LE MEMORIAL ITINERANT Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
JOURNEE DU PATRIMOINE ECHANGE SUR LE THEME LE MEMORIAL ITINERANT
1 Rue Henri Dunant Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Temps d’échange autour de l’exposition Le mémorial itinérant en partenariat avec la médiathèque de Port-Vendres. Exposition conçue par le Mémorial du camp de Rivesaltes pour présenter le rôle des œuvres de secours auprès des populations civiles en temps de guerre. Gratuit, sur inscription.
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1 Rue Henri Dunant Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 25 79
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English :
Discussion session on the exhibition “The Traveling Memorial,” in partnership with the Port-Vendres Media Library. Exhibition organized by the Rivesaltes Camp Memorial to highlight the role of relief organizations in assisting civilian populations during wartime. Free admission, registration required.
L’événement JOURNEE DU PATRIMOINE ECHANGE SUR LE THEME LE MEMORIAL ITINERANT Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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