RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC BRICE TORRECILLAS Port-Vendres
vendredi 21 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC BRICE TORRECILLAS
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Journaliste, écrivain et grand passeur de littérature, Brice Torrecillas dévoile les coulisses des rencontres entre auteurs et lecteurs. Un échange passionnant autour de son dernier livre.
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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com
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English :
A journalist, writer, and leading advocate for literature, Brice Torrecillas offers a behind-the-scenes look at encounters between authors and readers. A fascinating discussion about his latest book.
L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC BRICE TORRECILLAS Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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