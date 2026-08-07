Informations pratiques

Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC BRICE TORRECILLAS

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Journaliste, écrivain et grand passeur de littérature, Brice Torrecillas dévoile les coulisses des rencontres entre auteurs et lecteurs. Un échange passionnant autour de son dernier livre.

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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com

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English :

A journalist, writer, and leading advocate for literature, Brice Torrecillas offers a behind-the-scenes look at encounters between authors and readers. A fascinating discussion about his latest book.

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC BRICE TORRECILLAS Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE