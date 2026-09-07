Journée du Patrimoine, Église Notre-Dame, Écueillé

Informations pratiques

Journée du Patrimoine Samedi 19 septembre, 16h30 Église Notre-Dame Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026 : Déroulé de l’après midi

– 16h30 rendez-vous devant la vieille église pour débuter le cheminement de découverte des ponts (pont route de Luçay près de l’alambic, passerelle du jardin du percepteur, passerelle rue du croissant puis 2 ponts du jardin de monsieur et madame Jacquelin via rue du 8 mai puis retour à la vielle église).

– 17h30 résultats du concours photos

– 18h00 début du concert (chorale + fanfare) dans l’église

– 19h00 fromagée et verre de l’amitié

Église Notre-Dame Rue de la Vieille-Église 36240 Écueillé Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 21 10 http://ecueille.fr L’Ancienne église priorale, fondée par les religieux de l’abbaye de Villeloin, est construite dans le style roman à la fin du XIIe siècle, et couverte au début du XIIIe siècle de croisées d’ogives bombées, de type angevin. Trois travées orientales ainsi que le clocher furent remaniés dans la seconde moitié du XVe siècle. Le portail roman ouvre sur la nef gothique. Le porche du XVIe siècle devant le portail existait encore en 1954. Depuis 1906, cette église est désaffectée. Classée au titre des Monuments Historiques en 1987.

Un plan d’eau se trouve derrière l’église. RD13

Samedi 19 septembre 2026 : Déroulé de l’après midi

Collection privée