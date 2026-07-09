Journée du patrimoine: LA RENCONTRE-DECRYPTAGE ARCHEOLOGIE Rue du Château Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Journée du patrimoine: LA RENCONTRE-DECRYPTAGE ARCHEOLOGIE
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Château Montbéliard-Wurtemberg vous propose une immersion au cœur de l’archéologie.
Comment de simples fragments peuvent-ils révéler l’histoire exceptionnelle de la cité antique de Mandeure ? Aux côtés d’Hélène Grimaud, archéologue, apprenez à décrypter une sélection d’objets énigmatiques qui prendront place dans les futurs espaces d’exposition du château rénové. Une rencontre passionnante pour découvrir comment les vestiges du passé permettent de reconstituer l’histoire de notre territoire. .
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : Journée du patrimoine: LA RENCONTRE-DECRYPTAGE ARCHEOLOGIE
L’événement Journée du patrimoine: LA RENCONTRE-DECRYPTAGE ARCHEOLOGIE Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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