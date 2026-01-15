journée du patrimoine tout vent Montlieu-la-Garde
journée du patrimoine tout vent Montlieu-la-Garde dimanche 20 septembre 2026.
journée du patrimoine
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Sortie guidée à la découverte du patrimoine bâti de la maison de la forêt
.
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour to discover the built heritage of the forest house
L’événement journée du patrimoine Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime