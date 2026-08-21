Informations pratiques

Thann

Journée du patrimoine porte ouverte à la Cabane des Bangards

Rue André Malraux Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Porte ouverte à la cabane des Bangards un lieu chargé d’histoire autour des gardes-vignes de Thann.

La cabane des Bangards vous accueille en portes ouvertes pour vous faire découvrir l’histoire des gardes-vignes et la tradition viticole de Thann. Un lieu rare à explorer ! .

Rue André Malraux Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Open house at the Cabane des Bangards: a place steeped in history, home to Thann?s vineyard guards.

L’événement Journée du patrimoine porte ouverte à la Cabane des Bangards Thann a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay