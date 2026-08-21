Journée du patrimoine porte ouverte à la Cabane des Bangards Thann
samedi 19 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Journée du patrimoine porte ouverte à la Cabane des Bangards
Rue André Malraux Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Porte ouverte à la cabane des Bangards un lieu chargé d’histoire autour des gardes-vignes de Thann.
La cabane des Bangards vous accueille en portes ouvertes pour vous faire découvrir l’histoire des gardes-vignes et la tradition viticole de Thann. Un lieu rare à explorer ! .
Rue André Malraux Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
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English :
Open house at the Cabane des Bangards: a place steeped in history, home to Thann?s vineyard guards.
L’événement Journée du patrimoine porte ouverte à la Cabane des Bangards Thann a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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