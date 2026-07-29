Journée du patrimoine rencontre-métier: autour de la taxidermie Cour du Château Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Cour du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Journée du patrimoine rencontre-métier: autour de la taxidermie
Cour du Château Châtel devant Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Château Montbéliard-Wurtemberg vous ouvre exceptionnellement les portes de son nouvel atelier de taxidermie.
Pourquoi conserver des espèces de la faune régionale ? Quels sont les enjeux de la naturalisation des animaux et quelles sont les différentes étapes de ce savoir-faire ? Cette rencontre vous permettra de découvrir un métier rare et méconnu, essentiel à la préservation du patrimoine naturel et à la réalisation des futurs espaces d’exposition du musée.
Une occasion unique de pénétrer dans les coulisses du musée et d’échanger avec des professionnels passionnés.
Avec Olivier Bracq, taxidermiste, et Hélio Lebrun, apprenti.
Durée 1 h .
Cour du Château Châtel devant Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : Journée du patrimoine rencontre-métier: autour de la taxidermie
L’événement Journée du patrimoine rencontre-métier: autour de la taxidermie Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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