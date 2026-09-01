UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Renan

Journée du patrimoine Saint Renan hier aujourd’hui le grand quiz Saint-Renan

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Renan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
29290 Saint-Renan
Département
Finistère
Tarif

Saint-Renan

Journée du patrimoine Saint Renan hier aujourd’hui le grand quiz

Médiathèque Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Venez tester de manière ludique vos connaissances sur Saint-Renan et son histoire !
Gratuit, sans réservation. A partir de 12 ans.   .

Médiathèque Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 20 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée du patrimoine Saint Renan hier aujourd’hui le grand quiz Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Saint-Renan (Finistère)