Informations pratiques

Saint-Renan

Journée du patrimoine Saint Renan hier aujourd’hui le grand quiz

Médiathèque Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez tester de manière ludique vos connaissances sur Saint-Renan et son histoire !

Gratuit, sans réservation. A partir de 12 ans. .

Médiathèque Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 20 20

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English :

L’événement Journée du patrimoine Saint Renan hier aujourd’hui le grand quiz Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE