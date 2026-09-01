UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Renan

Journées du patrimoine Ouverture de l’observatoire de Kerzouar Saint-Renan

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Renan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Observatoire de Kerzouar
Ville
29290 Saint-Renan
Département
Finistère
Tarif

Saint-Renan

Journées du patrimoine Ouverture de l’observatoire de Kerzouar

Observatoire de Kerzouar Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de l’observatoire. Entrée gratuite.   .

Observatoire de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine Ouverture de l’observatoire de Kerzouar Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Saint-Renan (Finistère)