AGENDA · Saint-Renan
Journées du patrimoine Soirée d’observation astronomique Saint-Renan
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Renan
Informations pratiques
Saint-Renan
Journées du patrimoine Soirée d’observation astronomique
Observatoire de Kerzouar Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 00:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Soirée d’observation astronomique à l’observatoire de Kerzouar. .
Observatoire de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du patrimoine Soirée d’observation astronomique Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Saint-Renan (Finistère)
- Journée du patrimoine Saint Renan hier aujourd’hui le grand quiz Saint-Renan 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine Soirée d’observation astronomique Saint-Renan 18 septembre 2026
- Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine Saint-Renan 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Ouverture de l’observatoire de Kerzouar Saint-Renan 19 septembre 2026
- Ouverture du musée du Ponant Journées du patrimoine Saint-Renan 19 septembre 2026