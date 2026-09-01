AGENDA · Saint-Renan
Visite guidée de la ville Journées du patrimoine Saint-Renan
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Renan
Informations pratiques
Saint-Renan
Visite guidée de la ville Journées du patrimoine
Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Rendez-vous devant le local Saint Renan Animations, Place du /ieux Marché.
Laissez-vous guider à travers I’histoire et le patrimoine de Saint Renan ! .
Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08
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English :
L’événement Visite guidée de la ville Journées du patrimoine Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE
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