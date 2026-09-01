Informations pratiques

Saint-Renan

Visite guidée de la ville Journées du patrimoine

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous devant le local Saint Renan Animations, Place du /ieux Marché.

Laissez-vous guider à travers I’histoire et le patrimoine de Saint Renan ! .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English :

L’événement Visite guidée de la ville Journées du patrimoine Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE