Ouverture du musée du Ponant Journées du patrimoine Saint-Renan
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Renan
Informations pratiques
Saint-Renan
Ouverture du musée du Ponant Journées du patrimoine
Musée du Ponant Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
– Visite du musée et exposition sur le Petit Train de Saint-Renan
– Visites guidées gratuites de la Place du Vieux marché et de ses maisons remarquables, classées aux monuments historiques
– Ouverture exceptionnelle au public de bâtisses anciennes, face au musée. L’une d’elles fut notamment la demeure du barde breton Prosper Proux. .
Musée du Ponant Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08
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English :
L’événement Ouverture du musée du Ponant Journées du patrimoine Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE
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