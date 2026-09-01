Informations pratiques

Saint-Renan

Ouverture du musée du Ponant Journées du patrimoine

Musée du Ponant Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

– Visite du musée et exposition sur le Petit Train de Saint-Renan

– Visites guidées gratuites de la Place du Vieux marché et de ses maisons remarquables, classées aux monuments historiques

– Ouverture exceptionnelle au public de bâtisses anciennes, face au musée. L’une d’elles fut notamment la demeure du barde breton Prosper Proux. .

Musée du Ponant Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English :

L’événement Ouverture du musée du Ponant Journées du patrimoine Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE