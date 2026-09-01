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AGENDA · Saint-Renan

Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine Saint-Renan

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Renan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Médiathèque
Ville
29290 Saint-Renan
Département
Finistère
Tarif

Saint-Renan

Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine

Médiathèque Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Jeu de piste pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Pour découvrir d’une manière ludique le centre-ville et ses expositions.
Bulletins d’inscription à retirer à la médiathèque.   .

Médiathèque Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 20 20 

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English :

L’événement Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE

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