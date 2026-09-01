Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine Saint-Renan
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Renan
Informations pratiques
Saint-Renan
Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine
Médiathèque Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Jeu de piste pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Pour découvrir d’une manière ludique le centre-ville et ses expositions.
Bulletins d’inscription à retirer à la médiathèque. .
Médiathèque Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 20 20
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English :
L’événement Ouverture de la médiathèque pour les journées du patrimoine Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE
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