Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Informations pratiques

Granville

Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite de la Haute-Ville de Granville.

De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Limité à 20 participants et sous bonnes conditions météorologiques.

Inscription obligatoire à l’accueil des bureaux d’Informations Touristiques ou bien par téléphone .

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03

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English : Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts

L’événement Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Granville a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Granville Terre et Mer