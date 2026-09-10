Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Granville Terre et Mer · Granville
Informations pratiques
Granville
Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite de la Haute-Ville de Granville.
De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.
Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Limité à 20 participants et sous bonnes conditions météorologiques.
Inscription obligatoire à l’accueil des bureaux d’Informations Touristiques ou bien par téléphone .
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03
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English : Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts
L’événement Journée du Patrimoine Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Granville a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Granville Terre et Mer
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