Journée du Patrimoine visite guidée Départ de l’Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Journée du Patrimoine visite guidée

Départ de l’Eglise des Templiers Départ Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’église fortifiée Saint André de Luz (dite des Templiers) et son quartier ancien représentent un attrait historique et paysager à préserver.

Riche de la première protection nationale des Monuments Historiques en 1840, cette église est un véritable conservatoire d’une culture ancienne et régionale.

Ses abords, témoins d’une société villageoise montagnarde, sont aussi dignes d’intérêt par leurs aspects artistiques

> Inscriptions à l’Office de Tourisme (30 pers. max.).

> Tout public.

> Gratuit. .

Départ de l’Eglise des Templiers Départ Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The fortified Church of Saint-André de Luz (known as the “Templars’ Church”) and its historic district represent a historical and scenic attraction worth preserving.

Having been among the first sites to receive national protection as a Historic Monument in 1840, this church is a true repository of ancient and regional culture.

Its surroundings, a testament to a mountain village society, are also of interest for their artistic value.

L’événement Journée du Patrimoine visite guidée Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Luz St Sauveur|CDT65