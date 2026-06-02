Exposition aquarelles Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Exposition aquarelles

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 15:00:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Françoise Carrère, artiste souhaite partager ses œuvres à travers une exposition d’aquarelles.

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Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org

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English :

Françoise Carrère, artist, wishes to share her work through an exhibition of watercolors.

L’événement Exposition aquarelles Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65