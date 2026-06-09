Rencontre discussion Les métiers de la montagne LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Rencontre discussion Les métiers de la montagne

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Découvrez les métiers de la montagne au travers du vécu de Tonio Tamarel.

Pendant près de vingt ans, Tonio Tamarel a vécu au cœur des Pyrénées, à Luz-Saint-Sauveur. Au fil de son parcours, il a exercé plusieurs métiers emblématiques de la montagne pisteur-secouriste maître-chien, gardien du refuge, musicien…

À travers cette rencontre, il partagera son expérience et son attachement au monde montagnard. Il évoquera les réalités de ces métiers souvent méconnus, leurs évolutions, les défis qu’ils rencontrent, ainsi que la relation privilégiée qu’ils entretiennent avec les paysages, les habitants et les visiteurs.

Entre anecdotes, souvenirs et réflexions, Tonio Tamarel nous invite à découvrir les multiples facettes de la vie en montagne, de l’engagement des secouristes à l’accueil en refuge, en passant par la transmission d’une culture et d’un patrimoine vivants.

Un temps d’échange convivial pour mieux comprendre celles et ceux qui font vivre la montagne.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Discover mountain jobs through the eyes of Tonio Tamarel.

For almost twenty years, Tonio Tamarel has lived in the heart of the Pyrenees, in Luz-Saint-Sauveur. Along the way, he has worked in a number of emblematic mountain professions: dog handler/rescue worker, refuge keeper, musician…

In this meeting, he will share his experience and his attachment to the mountain world. He will talk about the realities of these often little-known professions, the changes they are undergoing, the challenges they face, and the special relationship they have with the landscape, its inhabitants and visitors.

Through anecdotes, memories and reflections, Tonio Tamarel invites us to discover the many facets of life in the mountains, from the commitment of first-aiders to welcoming visitors in mountain huts, and the transmission of a living culture and heritage.

It’s a time for sharing and understanding the men and women who bring the mountains to life.

L’événement Rencontre discussion Les métiers de la montagne Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65