Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée du pêcheur APPSL Yacht Club Saint-Lunaire

Journée du pêcheur APPSL Yacht Club Saint-Lunaire lundi 3 août 2026.

Lieu : Yacht Club

Adresse : 51 Rue du Yacht-Club

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif :

Saint-Lunaire

Journée du pêcheur APPSL

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Journée du pêcheur APPSL.

Programme à venir prochainement.   .

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée du pêcheur APPSL Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)