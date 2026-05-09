Journée du petit patrimoine et des Moulins | Feu de la Saint-Jean au Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac
Journée du petit patrimoine et des Moulins | Feu de la Saint-Jean au Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac samedi 27 juin 2026.
Sadillac
Journée du petit patrimoine et des Moulins | Feu de la Saint-Jean au Moulin de Citole
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les Amis du Moulin de Citole vous proposent une journée autour du moulin avec au programme
– 9h30 Randonnée de 9km au départ du moulin
– De 14h30 à 17h30 Visite du moulin par groupe de 8 personnes maximum (départ dernière visite à 17h30)
– De 16h à 18h Initiation aux danses traditionnelles
– 19h Auberge gascogne chacun peut apporter son repas sur place possibilité de petite restauration avec une buvette et saucisses-frites
– De 20h à 22h Bal traditionnel avec l’orchestre Hastapen
– 22h30 Marche aux flambeaux (vente sur place) et allumage du Feu de la Saint-Jean pour clôturer la journée
Le Feu de la Saint-Jean peut être annulé en cas d’interdiction préfectoral.
Susceptible de modification ou d’annulation pour raisons météorologiques. .
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr
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English : Journée du petit patrimoine et des Moulins | Feu de la Saint-Jean au Moulin de Citole
L’événement Journée du petit patrimoine et des Moulins | Feu de la Saint-Jean au Moulin de Citole Sadillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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