Journée du petit patrimoine et des Moulins | Découverte du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac

Sadillac

Journée du petit patrimoine et des Moulins | Découverte du Moulin de Citole

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les Amis du Moulin de Citole vous proposent une journée autour du moulin avec au programme

– 9h30 Randonnée de 9km au départ du moulin

– De 14h30 à 17h30 Visite du moulin par groupe de 8 personnes maximum (départ dernière visite à 17h30)

Susceptible de modification ou d’annulation pour raisons météorologiques. .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr

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English : Journée du petit patrimoine et des Moulins | Découverte du Moulin de Citole

L’événement Journée du petit patrimoine et des Moulins | Découverte du Moulin de Citole Sadillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides