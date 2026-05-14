Visite du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac

Sadillac

Visite du Moulin de Citole

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-01 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30 2026-09-06

Le Moulin de Citole, construit en 1765, était à l’abandon depuis de nombreuse années. La communauté de communes Portes Sud Périgord a procédé, avec l’aide de l’État et du département, à la réhabilitation du bâtiment et du mécanisme ; travaux achevés en juillet 2023.

En Dordogne, avec le Moulin des Terres Blanches, commune de la Tour Blanche-Cercles, il n’y a que deux moulins à vent en état de fonctionnement .

Venez découvrir cet univers d’un patrimoine ancestral presque oublié… sur place vous pourrez observer un panorama unique de la campagne environnante.

Visite assurée par l’association des Amis du Moulin de Citole dont la devise est du grain au pain .

Présentation de la meunerie, de l’univers des moulins à vent et à eau en sud Bergeracois, présentation du fonctionnement du Moulin de Citole.

Max. 8 personnes par visite.

Sur réservation pour groupe de + 8 personnes.

Durée 1h .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Moulin de Citole

L’événement Visite du Moulin de Citole Sadillac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides