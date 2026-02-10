Journée écrevisses Salle des Carderies Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Glane

Journée écrevisses

Salle des Carderies Les Carderies Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’Amicale des Pêcheurs d’Oradour-sur-Glane vous invite à partager une journée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs du terroir !

Dès 8h, partez à la pêche aux écrevisses dans les cours d’eau de la commune et profitez d’un moment de détente au cœur de la nature. (Prévoir son matériel et appâts, Carte de pêche obligatoire).

À partir de midi,que vous soyez pêcheur ou non!!! Retrouvez-vous à la Salle des Carderies pour un généreux repas festif où les écrevisses seront à l’honneur, accompagnées de nombreuses spécialités gourmandes. En famille ou entre amis, venez vivre une belle journée d’échanges, de bonne humeur et de traditions locales.

Réservation obligatoire avant le 19 juillet.

Une animation chaleureuse à ne pas manquer cet été à Oradour-sur-Glane ! .

Salle des Carderies Les Carderies Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 26 84

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English : Journée écrevisses

L’événement Journée écrevisses Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin