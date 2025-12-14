Vide-greniers de l’USO FOOT Rue du Stade Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Glane

Vide-greniers de l’USO FOOT

Rue du Stade Complexe sportif Marcel Lavergne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Envie de chiner et de passer une super journée en famille ou entre amis ? Ne manquez pas le grand Vide-Grenier d’Oradour-sur-Glane organisé par l’USO FOOT !

Rendez-vous au Stade Marcel Lavergne (Rue du stade). Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou que vous souhaitiez vider vos placards, l’ambiance s’annonce ultra-conviviale !

Vous voulez exposer ? Pensez à réserver avant le 8 juillet ! Accueil des exposants dès 6h30. Attention, les places sont limitées.

Sur place, pas de panique pour les petites faims une buvette et une restauration gourmande vous attendent pour partager un bon moment ensemble.

Venez dénicher des trésors et profiter de cette belle journée d’été ! .

Rue du Stade Complexe sportif Marcel Lavergne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 19 05 22

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English : Vide-greniers de l’USO FOOT

L’événement Vide-greniers de l’USO FOOT Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-06-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin