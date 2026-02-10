Tournoi de tennis de table Gymnase Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Glane

Tournoi de tennis de table

Gymnase 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Envie de jouer et de partager des moments sportifs ? Le Tournoi de Tennis de Table organisé par l’AS Saint-Junien vous attend au Gymnase d’Oradour-sur-Glane !

Un tournoi convivial avec un tableau unique (sous forme de poules et de phase de classement) qui récompensera le gagnant, le meilleur jeune, la meilleure féminine et le meilleur non licencié.

Ouvert à tous, des débutants aux passionnés. Inscriptions dès 8h30 par QR code. Attention limitation à 60 joueurs.

Une ambiance chaleureuse, des rencontres et du fun garantis ! C’est l’occasion de vous dépasser et de passer une journée inoubliable. .

Gymnase 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Tournoi de tennis de table

L’événement Tournoi de tennis de table Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin