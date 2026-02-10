Tournoi de tennis de table Gymnase Oradour-sur-Glane
Tournoi de tennis de table Gymnase Oradour-sur-Glane dimanche 30 août 2026.
Oradour-sur-Glane
Tournoi de tennis de table
Gymnase 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Envie de jouer et de partager des moments sportifs ? Le Tournoi de Tennis de Table organisé par l’AS Saint-Junien vous attend au Gymnase d’Oradour-sur-Glane !
Un tournoi convivial avec un tableau unique (sous forme de poules et de phase de classement) qui récompensera le gagnant, le meilleur jeune, la meilleure féminine et le meilleur non licencié.
Ouvert à tous, des débutants aux passionnés. Inscriptions dès 8h30 par QR code. Attention limitation à 60 joueurs.
Une ambiance chaleureuse, des rencontres et du fun garantis ! C’est l’occasion de vous dépasser et de passer une journée inoubliable. .
Gymnase 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Tournoi de tennis de table
L’événement Tournoi de tennis de table Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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