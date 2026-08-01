Rencontre et échange Bibliothèque Oradour-sur-Glane
mercredi 26 août 2026 · Bibliothèque · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Rencontre et échange
Bibliothèque 14 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez à la rencontre de votre bibliothèque et participez à la construction de ses futurs projets ! Ce rendez-vous convivial est l’occasion de découvrir les initiatives qui se préparent, mais aussi d’échanger autour de vos envies, vos idées et vos attentes. Lecteurs habitués, familles, curieux ou nouveaux venus chacun est invité à partager ses suggestions et à contribuer à la vie de la bibliothèque. Animations, rencontres, découvertes, nouveaux services… Imaginez avec nous la bibliothèque de demain ! Un beau moment d’échange et de partage pour faire vivre ce lieu culturel au cœur de la commune et construire ensemble de nouveaux projets. .
Bibliothèque 14 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45
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English : Rencontre et échange
L’événement Rencontre et échange Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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