Blangy-le-Château

Journée enfance et jeunesse

Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Ateliers créatifs, jeux, animations.

Ouvert à tous les enfants, sous la responsabilité des parents.

De nombreuses animations, des stands, tournois et ateliers.

Atelier Urban Lexo Dance, ateliers découvertes et créatifs, structures gonflables, apprentissage du secourisme avec les pompiers, prévention et simulateurs avec la Gendarmerie, inititation Yoga, atelier bien -être, phare d’escalade, tournoi de foot, mini-golf, tombola, pêche aux cadeau et beaucoup de surprises.

Food trucks & Buvette sur place toute la journée. .

Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 63 13 52 00

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English : Journée enfance et jeunesse

Creative workshops, games, and activities.

L’événement Journée enfance et jeunesse Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Terre d’Auge Tourisme