Les Angles

JOURNEE ENVIRON’ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Journée de ramassage des déchets sur le domaine skiable et la village.

DANS UN SOUCI D’ORGANISATION, INSCRIPTIONS A L’OFFICE DE TOURISME AVANT LE MARDI 28 JUILLET A 18H

– 09h00 Accueil café et constitution des équipes pour le ramassage. Différents p…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Waste Collection Day in the ski area and the village.

FOR ORGANIZATIONAL PURPOSES, PLEASE REGISTER AT THE TOURIST OFFICE BY TUESDAY, JULY 28, AT 6:00 PM

– 9:00 AM Welcome coffee and formation of cleanup teams. Various p…

L’événement JOURNEE ENVIRON’ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION