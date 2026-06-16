JOURNEE ENVIRON’ANGLES Les Angles
JOURNEE ENVIRON’ANGLES Les Angles jeudi 30 juillet 2026.
Les Angles
JOURNEE ENVIRON’ANGLES
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Journée de ramassage des déchets sur le domaine skiable et la village.
DANS UN SOUCI D’ORGANISATION, INSCRIPTIONS A L’OFFICE DE TOURISME AVANT LE MARDI 28 JUILLET A 18H
– 09h00 Accueil café et constitution des équipes pour le ramassage. Différents p…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
Waste Collection Day in the ski area and the village.
FOR ORGANIZATIONAL PURPOSES, PLEASE REGISTER AT THE TOURIST OFFICE BY TUESDAY, JULY 28, AT 6:00 PM
– 9:00 AM Welcome coffee and formation of cleanup teams. Various p…
L’événement JOURNEE ENVIRON’ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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