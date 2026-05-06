Informations pratiques

Thann

Journée européenne de la culture juive

7 rue de l’étang Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

10h30 & 14h30 visite guidée du vieux cimetière juif de Thann et découverte des épitaphes hébraïques. 16h30 conférence musicale à la synagogue retraçant son histoire et celle de la communauté juive de Thann.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la culture juive, découvrez le vieux cimetière juif de Thann à travers une visite guidée consacrée au déchiffrement des épitaphes hébraïques et de leurs acrostiches. La journée se poursuit par une conférence musicale retraçant l’histoire de la synagogue de Thann, de sa construction à sa restauration, témoignage vivant de la mémoire et du patrimoine juifs en Alsace. .

7 rue de l’étang Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 99 84 00

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English :

10:30 a.m. & 2:30 p.m.: Guided tour of the old Jewish cemetery in Thann and exploration of the Hebrew epitaphs. 4:30 p.m.: Musical presentation at the synagogue recounting its history and that of Thann’s Jewish community.

L’événement Journée européenne de la culture juive Thann a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay