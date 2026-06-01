Journée Européenne de l’Archéologie Aula Carolingienne Impasse de la motte Doué-en-Anjou vendredi 12 juin 2026.

Doué-en-Anjou

Journée Européenne de l’Archéologie Aula Carolingienne

Impasse de la motte Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

À l’occasion des 60 ans de la découverte de l’Aula Carolingienne par le doyen Michel De Bouärd, découvrez les secrets de cet édifice le temps d’un weekend.

Vendredi 12 juin assistez à la conférence sur les mottes castrales donnée par Gilbert Boisbouvier, suivi d’une synthèse des différentes études sur l’Aula avec Laurent Aubineau, accompagné d’un diaporama de Pascal Girault.

Samedi 13 et dimanche 14 profitez des visites guidées de l’Aula Carolingienne.

Conférence 12 juin à 20h30, salle de l’Avenir, rue de Taunay.

Visite guidée 13 et 14 juin à 10h30 et 15h, impasse de la motte.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026. .

Impasse de la motte Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29 contact@les-perrieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the 60th anniversary of the discovery of the Carolingian Aula by Dean Michel De Bouärd, discover the secrets of this building over a weekend.

L’événement Journée Européenne de l’Archéologie Aula Carolingienne Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME