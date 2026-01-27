Visite sous le couvre-feu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Visite sous le couvre-feu

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Installez-vous dans une maison des années 1940 et découvrez une soirée sous l’occupation restrictions, couvre-feu, écoute de Radio Londres…

Cette visite thématique se déroule quasi exclusivement dans une maison des années 40, vous n’aurez pas accès au reste du musée.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 8 juillet 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 22 juillet 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 5 août 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 12 août 2026 de 18h à 19h30.

Mercredi 19 août 2026 de 18h à 19h30. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Settle into a 1940s house and discover an evening under the Occupation: restrictions, curfews, listening to Radio Londres?

L’événement Visite sous le couvre-feu Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME