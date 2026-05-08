Journées Européennes de l’Archéologie Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Journées Européennes de l’Archéologie

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Au cours de Journées européennes de l’archéologie, découvrez le site de la Seigneurie de Douces, vieux de 1500 ans et découvert par un archéologue en 1995.

Présentation assurée par l’archéologue lui-même, visite exceptionnelle des parties fermées, sur réservation, initiation à l’archéologie (enfants)…

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr

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English :

During the European Archaeology Days, discover the 1500-year-old Seigneurie de Douces site, discovered by an archaeologist in 1995.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME