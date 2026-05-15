Salon Créa’Zen #Doué Rue des Arènes Doué-en-Anjou
Salon Créa’Zen #Doué Rue des Arènes Doué-en-Anjou samedi 13 juin 2026.
Doué-en-Anjou
Salon Créa’Zen #Doué
Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Pour cette 3ème édition, venez explorer un espace de découvertes et de rencontres, où 50 exposants vous invitent à plonger dans l’univers du bien-être et de créations uniques, porteuses de sens et d’inspiration.
Au cœur des Arènes de Doué-la-Fontaine, entre jardins verdoyants, caves empreintes de mystère et halles chargées d’histoire, chaque espace invite à la détente, à l’émerveillement et à la connexion. Un lieu hors du temps, où nature et créativité vibrent à l’unisson.
Au programme de ce week-end d’exception
• Des conférences enrichissantes et des ateliers inspirants pour explorer de nouvelles pratiques et nourrir votre chemin personnel
• Des animations en plein air pour petits et grands, propices aux moments de partage et de joie
• Une offre de restauration gourmande pour savourer pleinement l’instant
Offrez-vous une parenthèse hors du quotidien, où bien-être et créativité s’entrelacent dans une atmosphère magique et bienveillante !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 le samedi de 10h à 20h. Le dimanche de 10h à 18h. .
Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 50 91 24 studio2com49@gmail.com
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English :
For this 3rd edition, come and explore a space of discovery and encounters, where 50 exhibitors invite you to plunge into the world of well-being and unique creations, full of meaning and inspiration.
L’événement Salon Créa’Zen #Doué Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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