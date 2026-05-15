Salon Créa’Zen #Doué Rue des Arènes Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Salon Créa’Zen #Doué

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Pour cette 3ème édition, venez explorer un espace de découvertes et de rencontres, où 50 exposants vous invitent à plonger dans l’univers du bien-être et de créations uniques, porteuses de sens et d’inspiration.

Au cœur des Arènes de Doué-la-Fontaine, entre jardins verdoyants, caves empreintes de mystère et halles chargées d’histoire, chaque espace invite à la détente, à l’émerveillement et à la connexion. Un lieu hors du temps, où nature et créativité vibrent à l’unisson.

Au programme de ce week-end d’exception

• Des conférences enrichissantes et des ateliers inspirants pour explorer de nouvelles pratiques et nourrir votre chemin personnel

• Des animations en plein air pour petits et grands, propices aux moments de partage et de joie

• Une offre de restauration gourmande pour savourer pleinement l’instant

Offrez-vous une parenthèse hors du quotidien, où bien-être et créativité s’entrelacent dans une atmosphère magique et bienveillante !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 le samedi de 10h à 20h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 50 91 24 studio2com49@gmail.com

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English :

For this 3rd edition, come and explore a space of discovery and encounters, where 50 exhibitors invite you to plunge into the world of well-being and unique creations, full of meaning and inspiration.

L’événement Salon Créa’Zen #Doué Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME