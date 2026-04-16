La Fête des Rosiers à la Roseraie Les Chemins de la Rose Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

La Fête des Rosiers à la Roseraie Les Chemins de la Rose

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vivez la Fête des Rosiers aux Chemins de la Rose. Découvrez des centaines de variétés, un marché aux rosiers et profitez d’animations, rencontres et restauration au cœur du jardin. Une sortie idéale pour les amoureux de nature.

Venez célébrer la rose lors de la Fête des rosiers, un événement floral incontournable en Anjou.

Pendant tout un week-end, parcourez les allées du jardin et laissez-vous émerveiller par un véritable spectacle de couleurs et de parfums. Découvrez un panorama unique de roses en pleine saison.

Au cœur du parc, retrouvez un grand marché aux rosiers avec plus de 800 variétés issues de notre production locale rosiers buissons, grimpants ou variétés anciennes… de quoi trouver la rose idéale pour votre jardin. Des professionnels passionnés seront présents pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Tout au long du week-end, profitez également d’animations, d’une chasse au trésor pour les enfants, ainsi que d’espaces de restauration, bar et salon de thé installés au cœur de la roseraie.

Un rendez-vous convivial et fleuri, idéal pour les amateurs de jardinage comme pour les visiteurs en quête d’une sortie en pleine nature.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 19h. .

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com

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English :

Experience the Rose Festival at Chemins de la Rose. Discover hundreds of varieties, a rose market and enjoy entertainment, meetings and catering in the heart of the garden. An ideal outing for nature lovers.

L’événement La Fête des Rosiers à la Roseraie Les Chemins de la Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME