Théâtre de rue L’Iliade Rue des arènes Doué-en-Anjou

Ils pensaient plier ça en trois jours, ça a duré dix ans.

Connaissez-vous l’histoire de l’Iliade ? La bataille acharnée des Achéens contre les Troyens ? L’amour impossible d’Hélène et Pâris ? L’ingéniosité d’Ulysse ? La force d’Achille ?

La sensibilité de Patrocle ? Pleine de bonne volonté et avec les moyens du bord, la compagnie Bravache lance le chronomètre pour vous faire revivre la véritable histoire de la terrible guerre de Troie. Quand les dieux et déesses de l’Olympe s’amusent des mortels, le sang coule à flot et les passions se déchaînent. Et n’oublions pas que tout ça part d’une pomme !

They thought they’d be done in three days, but it took ten years.

Sie dachten, sie würden das in drei Tagen zusammenfalten, aber es dauerte zehn Jahre.

Pensavano di finire in tre giorni, ma ci sono voluti dieci anni.

Creían que acabarían en tres días, pero tardaron diez años.

