Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin

Doué-la-Fontaine Départ Place René Nicolas Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À travers cette balade commentée au cœur de Doué-la-Fontaine, Laurent Aubineau, animateur du Patrimoine vous invite à découvrir les grandes dames qui ont œuvré pour la collectivité.

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Doué-la-Fontaine Départ Place René Nicolas Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

On this guided stroll through the heart of Doué-la-Fontaine, Laurent Aubineau, heritage coordinator, invites you to discover the grandes dames who have worked for the community.

L’événement Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME