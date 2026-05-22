Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou samedi 30 mai 2026.
Doué-en-Anjou
Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin
Doué-la-Fontaine Départ Place René Nicolas Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
À travers cette balade commentée au cœur de Doué-la-Fontaine, Laurent Aubineau, animateur du Patrimoine vous invite à découvrir les grandes dames qui ont œuvré pour la collectivité.
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Doué-la-Fontaine Départ Place René Nicolas Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
On this guided stroll through the heart of Doué-la-Fontaine, Laurent Aubineau, heritage coordinator, invites you to discover the grandes dames who have worked for the community.
L’événement Visite-découverte l’héritage des femmes en Douessin Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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