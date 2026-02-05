Doué la Fontaine se la raconte visite guidée de la ville Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué la Fontaine se la raconte visite guidée de la ville

Doué-la-Fontaine 3 rue d’Alger Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

2026-06-06 2026-06-07

Napoléon 1er et Marie-Louise visite Doué la Fontaine.

Napoléon 1er et Marie Louise, de passage à Doué la Fontaine demande à visiter la ville de Doué-la-Fontaine.

Durant cette visite ils vont croiser un chanteur elfique dans une maison troglodytique, de curieux musiciens, des mousquetaires et des voleurs……

Le circuit passe par la collégiale St Denis, le lavoir, les dépendances du château dit La Foulonnière , la Fauconnerie….

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 14h30 à 15h30.

Dimanche 7 juin 2026 de 14h30 à 15h30. .

Doué-la-Fontaine 3 rue d’Alger Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 apetitspas@patrimoine-apetitspas.fr

English :

Napoleon 1st and Marie-Louise visit Doué la Fontaine.

